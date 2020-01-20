В России предложили отменить комиссию за платежи по ЖКХ

Сейчас комиссия составляет от 0,5 до 2%. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Сейчас комиссия составляет от 0,5 до 2%. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Законопроект, предусматривающий отмену банковской комиссии за платежи по услугам ЖКХ, будет внесен в Госдуму до конца февраля. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на главу фракции «Единой России» в Госдуме Сергея Неверова.

По его словам, законопроект уже поддержал Центробанк. Он отметил, что сейчас его текст находится на доработке и добавил, что законопроект позволит гражданам не переплачивать за коммуналку.

Сейчас комиссия составляет от 0,5 до 2%.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Государственная дума готовит законопроект, закрывающий коллекторам доступ к долгам за жилищно-коммунальные услуги россиян. Закон может быть принят до конца следующего года.