Nissan остался без бампера после ДТП с маршруткой на перекрестке Выборгского шоссе

Утром 20 января, на перекрестке Выборгского шоссе и проспекта Луначарского в Выборгском районе Петербурга произошло ДТП с участием иномарки и маршрутки.

Как сообщили очевидцы, маршрутка оставила Nissan без бампера.

«На перекрестке Выборгского шоссе и проспекта Луначарского маршрутка сняла бампер у Ниссана», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».

Информации о пострадавших не поступало. Из-за ДТП собирается пробка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что ДТП, участником которого стал автомобиль «Яндекс-Такси», произошло вечером 19 января. По данным отдела пропаганды ГИБДД России по Петербургу и Ленобласти, водители получили легкий вред здоровью.