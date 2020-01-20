При прорыве трубы в пермском отеле погибли пять человек

На место происшествия прибыли экстренные службы и машины скорой помощи. Фото: Pixabay

На место происшествия прибыли экстренные службы и машины скорой помощи. Фото: Pixabay

В результате прорыва трубы в отеле в Перми погибли пять, человек, трое находятся в больнице.

«В ходе проведения работ по откачиванию горячей воды и проверке помещений были обнаружены пять погибших, личности устанавливаются», — сообщили РИА «Новости» в МЧС России.

В ночь на 20 января в частном отеле «Карамель» на улице Советской Армии, 21, произошёл прорыв трубы отопления. На место происшествия прибыли экстренные службы и машины скорой помощи.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге в ночь на 9 октября возле четырехэтажного дома на улице Мытнинской в Центральном районе взорвалась и впоследствии загорелась газовая труба.