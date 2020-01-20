После гибели людей при прорыве трубы в пермском отеле завели уголовное дело

СК возбудил дело после ЧП в Перми, в результат которого погибли пять человек.
Дело заведено по статье 238 УК России (Оказание услуг не отвечающим требованиям безопасности жизни и здоровью потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц), сообщает СКР.
По предварительной информации, в ночь 20 января в Индустриальном районе города Перми в отеле «Карамель», расположенном в цокольном этаже жилого дома, произошел прорыв трубы с горячей водой. Помещение отеля было затоплено.
В результате прорыва трубы в отеле в Перми погибли пять человек, трое находятся в больнице.
На место происшествия прибыли экстренные службы и машины скорой помощи.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге в ночь на 9 октября возле четырехэтажного дома на улице Мытнинской в Центральном районе взорвалась и впоследствии загорелась газовая труба.