После гибели людей при прорыве трубы в пермском отеле завели уголовное дело

После гибели людей при прорыве трубы в пермском отеле завели уголовное дело
В результате прорыва трубы в отеле в Перми погибли пять человек. Фото: Кадр из видео/МЧС Перми

СК возбудил дело после ЧП в Перми, в результат которого погибли пять человек.

Дело заведено по статье 238 УК России (Оказание услуг не отвечающим требованиям безопасности жизни и здоровью потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц), сообщает СКР.

По предварительной информации, в ночь 20 января в Индустриальном районе города Перми в отеле «Карамель», расположенном в цокольном этаже жилого дома, произошел прорыв трубы с горячей водой. Помещение отеля было затоплено.

В результате прорыва трубы в отеле в Перми погибли пять человек, трое находятся в больнице.

На место происшествия прибыли экстренные службы и машины скорой помощи.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге в ночь на 9 октября возле четырехэтажного дома на улице Мытнинской в Центральном районе взорвалась и впоследствии загорелась газовая труба.

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