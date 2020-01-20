Смольный назвал количество блокадников, проживающих в Петербурге

На сегодняшний день в Петербурге проживает 73 232 жителей блокадного Ленинграда, из которых семь тысяч человек принимали участие в обороне Ленинграда и имеют соответствующие награды.

Как сообщает глава комитета по социальной политике петербургской администрации Александр Ржаненков, также подсчитано количество блокадников, проживающих вне России. На сегодня их насчитывается порядка 18 тысяч человек.

Добавим, что с 2020 года все проживающие в Петербурге блокадники будут получать дополнительные выплаты в размере 3 тысяч рублей. Инвалиды первой группы получат 10 тысяч рублей к уже имеющейся выплате, инвалиды второй группы — 7,5 тысяч, а третьей — 5 тысяч.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Пушкине начался забег, посвященный Дню прорыва блокады.