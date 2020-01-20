ДТП на Школьной улице стало причиной пробки

Утром 20 января в Приморском районе произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей.
Как сообщили очевидцы, водители не смогли поделить проезжую часть на Школьной улице между Карельским переулком и улицей Академика Шиманского. Участники ДТП перегодили полосу движения.
«ДТП на Школьной, между Карельским переулком и академика Шиманского. Мешают движению, перегородив всю полосу. Объезд по встречке. Пробка стоит», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».
Информации о пострадавших не поступало.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что ДТП, участником которого стал автомобиль «Яндекс-Такси», произошло вечером 19 января. По данным отдела пропаганды ГИБДД России по Петербургу и Ленобласти, водители получили легкий вред здоровью.