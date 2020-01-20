Чай на 3 миллиона пропал по дороге из Петербурга в Уфу

Крупная партия чая пропала по дороге из Петербурга в Уфу. Стоимость её составляет порядка 3 млн 345 тыс. рублей.

В полицию Петербурга в воскресенье, 19 января, обратилась 25-летняя предпринимательница из Уфы. Женщина сообщила, что её фирма заключила договор с транспортной компанией. По условиям, компания должна было осуществить перевозку 1 тыс. 275 коробок чая из Петербурга в Уфу.

«Однако до настоящего времени товар не доставлен, его местонахождения неизвестно», — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Известно, что партия чая была погружена в автомобиль «МАЗ» с прицепом и вывезена со склада на Волхонском шоссе в Петербурге. Что с ней произошло дальше, не установлено.

Обстоятельства произошедшего выясняются. Проводится проверка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге сотрудника распределительного центра торговой сети АО «Перекресток» подозревают в краже чая, кофе, печенья и шоколада на 1,5 млн рублей.