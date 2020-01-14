Рабочего подозревают в краже сладостей и чая из «Перекрестка» на 1,5 миллиона

Из "Перекрестка" похитили печенья и конфеты. Фото: pixabay.com

Из "Перекрестка" похитили печенья и конфеты. Фото: pixabay.com

В Петербурге задержан сотрудник распределительного центра торговой сети АО «Перекресток» в Шушарах. Его подозревают в краже продуктов на 1,5 млн рублей.

Как стало известно gazeta.spb.ru, из «Перекрестка» пропали чай, кофе, печенье и шоколад. Пропажу продуктов обнаружил начальник распределительного центра.

Мужчина обратился в полицию с заявление о краже. Продукты, по его словам, похитил 50-летний приезжий из Узбекистана. Мигрант работал в распределительном центре на Московском шоссе 181/4А.

Как считает начальник, мужчина с ноября по декабрь 2019 года увез на белом фургоне товар на 1,5 млн рублей.

Подозреваемого задержали 13 января на улице Седова. Возбуждено уголовное дело по статье «кража». Продукты пока не обнаружены.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Калининском районе Петербурга из спортивного магазина похитили одежду.