Петербуржец похитил вещи в спортивном магазине и угрожал сотруднику сигнальным пистолетом

Петербуржец похитил вещи в спортивном магазине и угрожал сотруднику сигнальным пистолетом
Задержанный был передан сотрудникам полиции. Фото: Pixabay

В Калининском районе задержан мужчину, который похитил одежду из спортивного магазина и угрожал работнику пистолетом.

Злоумышленник зашел в спортивный магазин в торговом комплексе на проспекте Культуры, где открыто похитил куртку и штаны, после чего попытался скрыться. Грабителя заметил работник, который нажал кнопку тревожной сигнализации, а затем предпринял попытку остановить его, сообщили в пресс-службе ФГКУ «УВО ВНГ РФ по Петербургу и Ленобласти.

Преступник оказал активное сопротивление, оттолкнул работника, достал пистолет и начал угрожать ему.

К объекту н прибыл наряд вневедомственной охраны. Сотрудники Росгвардии задержали злоумышленника на месте происшествия.

У мужчины были изъяты похищенные вещи, а также сигнальный пистолет МР-371. Задержанный был передан сотрудникам полиции.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Киришском районе Ленобласти правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в краже телевизора.

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