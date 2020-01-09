Петербуржец похитил вещи в спортивном магазине и угрожал сотруднику сигнальным пистолетом

В Калининском районе задержан мужчину, который похитил одежду из спортивного магазина и угрожал работнику пистолетом.

Злоумышленник зашел в спортивный магазин в торговом комплексе на проспекте Культуры, где открыто похитил куртку и штаны, после чего попытался скрыться. Грабителя заметил работник, который нажал кнопку тревожной сигнализации, а затем предпринял попытку остановить его, сообщили в пресс-службе ФГКУ «УВО ВНГ РФ по Петербургу и Ленобласти.

Преступник оказал активное сопротивление, оттолкнул работника, достал пистолет и начал угрожать ему.

К объекту н прибыл наряд вневедомственной охраны. Сотрудники Росгвардии задержали злоумышленника на месте происшествия.

У мужчины были изъяты похищенные вещи, а также сигнальный пистолет МР-371. Задержанный был передан сотрудникам полиции.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Киришском районе Ленобласти правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в краже телевизора.