Беглов снял Кулакова с поста главы комитета по строительству

Леонид Кулаков покидает пост председателя комитета по строительству Петербурга. От должности его освободил губернатор Александр Беглов.

Решение принято 19 января. Комитет возглавит Игорь Креславский, занимавший пост председателя правления холдинга «Росстройинвест». На должность он назначен с 20 января.

«Губернатор Александр Беглов 19.01.2020 освободил Леонида Кулакова от должности государственной гражданской службы Санкт-Петербурга председателя Комитета по строительству», — говорится на сайте Администрации Петербурга.

Причины кадровых перестановок не уточняются.

Кулаков занимал должность председателя комитета по строительству с февраля 2018 года. Прежде он возглавлял Службу государственного строительного надзора и экспертизы (ГАСН) Петербурга.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Леонид Кулаков может сменить Игоря Креславского на посту главы комитета по строительству.