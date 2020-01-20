Креславский может возглавить комитет по строительству Петербурга вместо Креславского

В комитете по строительству Петербурга, по слухам, могут произойти кадровые изменения. Уход с поста пророчат главе ведомства Леониду Кулакову.

Его место может занять Игорь Креславский. Представить его в качестве председателя планируется уже в понедельник, 20 января, сообщает «Фонтанка».

Леонид Кулаков занимал пост председателя комитета по строительству с февраля 2018 года. До этого он возглавлял Службу государственного строительного надзора и экспертизы (ГАСН) Петербурга. С чем связана его возможная отставка, пока неизвестно.

Игорь Креславский занимает должность председателя правления холдинга «Росстройинвест».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Андрей Семчанков стал временно исполняющим обязанности председателя комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ). На посту он сменил Сергея Харлашкина, который взял на себя обязанности гендиректора ОАО «Метрострой».