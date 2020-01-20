Иномарка врезалась в автобус на Васильевском

Утром 20 января на Васильевском острове произошло ДТП с участием легкового автомобиля и автобуса.

«Небольшая авария у дома # 54 по 8 линии Васильевского острова, возможно, будет небольшая пробка», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».

Как сообщили очевидцы, ДТП произошло возле дома № 54 на 8-й линии В.О. По предварительным данным, белая иномарка при развороте врезалась в автобус, который отъезжал с остановки.

Участники ДТП перекрыли две полосы движения. Собирается пробка. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что ДТП, участником которого стал автомобиль «Яндекс-Такси», произошло вечером 19 января. По данным отдела пропаганды ГИБДД России по Петербургу и Ленобласти, водители получили легкий вред здоровью.