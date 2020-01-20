У перекрестка Петергофского шоссе и улицы Партизана Германа Mitsubishi попал в ДТП с мусоровозом

Днем 20 января в Красносельском районе произошло ДТП с участием мусоровоза и легкового автомобиля.
Как сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте», водители не смогли поделить проезжую часть у регулируемого пешеходного перехода на перекрестке Петергофского шоссе и улицы Партизана Германа.
Судя по опубликованным снимкам, у Mitsubishi серьезно повреждена передняя часть.
На место происшествия прибыли сотрудники ДПС. Обстоятельства ДТП устанавливаются. Информации о пострадавших не поступало.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что ДТП, участником которого стал автомобиль «Яндекс-Такси», произошло вечером 19 января. По данным отдела пропаганды ГИБДД России по Петербургу и Ленобласти, водители получили легкий вред здоровью.