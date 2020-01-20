ДТП с участием «Газели» и внедорожника при выезде из Мурино спровоцировало пробку

Информации о пострадавших не поступало. Фото: vk.com/spb_today

Информации о пострадавших не поступало. Фото: vk.com/spb_today

Днем 20 января на Центральной улице при выезде из Мурино произошло ДТП с участием «Газели» и внедорожника.

Участники дорожного движение вынуждены объезжать место ДТП по встречной полосе.

«На выезде и въезд в Мурино перекрыто 2 полосы, объезд по встречке. Собирается пробка в обе стороны», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что ДТП, участником которого стал автомобиль «Яндекс-Такси», произошло вечером 19 января. По данным отдела пропаганды ГИБДД России по Петербургу и Ленобласти, водители получили легкий вред здоровью.