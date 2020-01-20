Петербуржцам обещают сделать финскую визу до конца января

Если горожане успеют подать документы в этот понедельник, то получить паспорт обратно можно будет уже 29 января.

Об этом стало известно сегодня, 20 января. Обо всем сообщает Генеральное консульство Финляндии на своем сайте. Петербуржцам, которые хотят получить визу до конца месяца, стоит обратиться в Генконсульство уже в этот понедельник. В таком случае документы подготовят к 29 числу. Если человек обратиться 23 января, то шенген сделают до третьего февраля. Таким образом, на получение визы уйдет как минимум девять дней.

В Генкосульстве советуют подавать документы не менее чем за 15 дней до поездки – в таком случае удастся избежать накладок. Напоминаем, что в последнее время петербуржцы все чаще ездят в Финляндию – спрос на финскую визу вырос на 9%.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что стали известны страны ЕС, которые неохотно дают шенгенские визы. Туроператоры также посоветовали страны, которые выдают их практически без проблем.