Пьяные хулиганы сломали дверь Дома детского творчества на Фонтанке

Пьяные хулиганы сломали дверь Дома детского творчества на Фонтанке
Дом детского творчества. Фото: pixabay.com

В Центральном районе Петербурга задержали двух нетрезвых мужчин. Они сломали входную дверь Дома детского творчества на набережной реки Фонтанки, 32.

Инцидент произошел в ночь на 20 января. В районе 3:30 часов двое мужчин проломили входную дверь Детского дома творчества, а затем зашли внутрь, сообщает пресс-служба Управления вневедомственной охраны Росгвардии по Петербургу и Ленинградской области.

Хулиганов заметили представили Росгвардии. Мужчин задержали на месте происшествия и передали полиции.

«Сумма ущерба устанавливается», — добавили в пресс-службе.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Центральном районе Петербурга задержали пять молодых людей. Их поймали с краской у памятника «Юным героям обороны города Ленинграда» в Таврическом саду. По словам очевидцев, молодые люди вели себя агрессивно.

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Пьяные хулиганы сломали дверь Дома детского творчества на Фонтанке
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