У памятника в Таврическом саду задержали хулиганов с краской

У памятника в Таврическом саду задержали хулиганов с краской
Хулиганы были одеты в балаклавы. Фото: pixabay.com

В Центральном районе Петербурга задержаны пятеро молодых людей. Их поймали с краской у памятника «Юным героям обороны города Ленинграда» в Таврическом саду.

Как стало известно gazeta.spb.ru, вечером в воскресенье, 19 января, в полицию поступило сообщения о том, что у памятника собралась группа неизвестных. Очевидцы насчитали около десяти людей в балаклавах. Вели они себя, по их словам, агрессивно.

Полиция прибыла в парк через семь минут после звонка. Пятеро были задержаны. Памятник не получил повреждения.

У задержанных изъяли четыре аэрозольных баллона, аэрозольный пистолет, три ножа, балаклавы и три устройства для стрельбы сигнальными патронами.

Двоих из задержанных переданы родителям. В отношении троих составлены протоколы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что вандалы испортили краской горельеф в виде русалки на Садовой улице.

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