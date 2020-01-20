Андрей Кончаловский заявил в полицию о пропаже 16-летнего сына

Режиссер Андрей Кончаловский обратился в полицию и рассказал, что у него пропал 16-летний наследник. Позже выяснилось, что ребенок напился и решил переночевать в гостевом доме семьи.

Как сообщает издание Baza, сын 82-летнего российского кинематографиста перестал выходить на связь вечером 18 января. Родители пытались до него дозвониться, однако телефон был выключен. Он ушел гулять вечером и не вернулся. На следующее утро отец пошел с заявлением полицию.

Позже стало ясно, что Петр переночевал в гостевом доме на участке Кончаловского. По данным издания, сын изрядно напился и решил не попадаться на глаза родителям.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что няня ушла вместе с ребенком выпивающей матери и пропала.