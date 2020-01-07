Няня ушла вместе с ребенком выпивающей матери и пропала

Полиция Выборгского района Петербурга занимается поисками женщины, которая сидела с ребенком знакомой и пропала вместе с девочкой. Мать ребенка забеспокоилась о своем чаде лишь когда вышла из запоя.

Как стало известно gazeta.spb.ru, в полицию с заявлением обратились накануне, 6 января. Хозяйка квартиры на улице Кустодиева попросила свою подругу посидеть с дочки, пока она отдыхала в новогодние праздники со своим возлюбленным. Все это время пара провела с алкоголем и не тревожилась о ребенке.

Няня пришла за девочкой 3 января и ушла в неизвестном направлении. Женщина пыталась ей дозвониться, однако та не отвечает на звонки и не открывает дверь в квартиру.

Хозяйку квартиры и ее возлюбленного доставили в отдел полиции для дальнейших разбирательств.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пьяное застолье закончилось для петербуржцев госпитализацией и задержанием.