Пьяное застолье закончилось для петербуржцев госпитализацией и задержанием

В Кировском районе Петербурга мужчину госпитализировали после драки в квартире.

Все произошло в субботу, 28 декабря, в доме №90 на проспекте Ветеранов. К месту происшествии прибыл наряд полиции. В результате правоохранители задержали 52-летнего жителя.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и области, в 21:40 из указанного дома был госпитализирован в тяжелом состоянии 31-летний мужчина. Кроме того, он был в состоянии алкогольного опьянения.

По факту произошедшего проводится проверка, выясняются все обстоятельства.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о госпитализации жителя Петербурга. По предварительной информации, его ударил бутылкой прохожий.