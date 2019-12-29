Петербуржца госпитализировали в тяжелом состоянии после конфликта на улице

В Центральном районе Петербурга мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии из своей квартиры. По словам его супруги, на жителя напали неизвестные.

Все произошло в субботу, 28 декабря, у дома 7 по ул. Казанской. В отдел полиции обратилась женщина. По словам заявительницы, около 3 часов ночи ее 34-летнего мужа избили несколько человек. Позже информация о его госпитализации поступила из больницы.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и области, неизвестный ударил мужчину бутылкой по голосе.

Полицейские начали розыск злоумышленника. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что петербуржец лишился дорогостоящей иномарки. После обнаружения пропажи он обратился в полицию.