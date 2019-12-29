У безработного петербуржца похитили Toyota Land Cruiser за 3,5 миллиона

В Приморском районе Петербурга безработный мужчина лишился иномарки стоимостью более 3 млн рублей.

В отдел полиции обратился 50-летний мужчина. Он рассказал, что обнаружил пропажу Toyota Land Cruiser 200, которую припарковал у дома 17/2 по улице Камышовая. Он добавил, что машину похитили в период с 19:10 27 декабря до 11:45 28 декабря.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и области, белую иномарку мужчина оценил в 3 млн 589 тыс. рублей.

По факту произошедшего проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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