На трассе Петербург — Рига опрокинулся автобус с пассажирами

На территории Эстонии перевернулся автобус с пассажирами. К месту ДТП оперативно прибыли все экстренные службы. Обошлось без жертв.
Все произошло сегодня, 9 декабря, на трассе Петербург — Рига. По словам очевидцев, происшествие случилось на территории Эстонии. Транспорт сошел с дороги и оказался в заснеженном кювете.
«Все живы», — написал автор записи в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте».
Обстоятельства произошедшего выясняются.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о легковушке, которую забросали мусором. Водитель припарковал свой автомобиль у мусорных баков.