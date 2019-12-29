На трассе Петербург — Рига опрокинулся автобус с пассажирами

На территории Эстонии перевернулся автобус с пассажирами. К месту ДТП оперативно прибыли все экстренные службы. Обошлось без жертв.

Все произошло сегодня, 9 декабря, на трассе Петербург — Рига. По словам очевидцев, происшествие случилось на территории Эстонии. Транспорт сошел с дороги и оказался в заснеженном кювете.

«Все живы», — написал автор записи в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте».

Обстоятельства произошедшего выясняются.

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