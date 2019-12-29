Припаркованную иномарку на Просвещения забросали мусором

Припаркованную иномарку на Просвещения забросали мусором
Машину забросали мусором. Фото: vk.com/spb_today_unpublished

В Петербурге около дома №87 на проспекте Просвещения неизвестный припарковал легковой автомобиль на помойке. По словам очевидцев, расплата не заставила себя долго ждать – иномарку забросали мусором.

Соответствующую запись опубликовали в группе «Неизданное ДТП и ЧП Санкт-Петербург» сегодня утром, 29 декабря. На опубликованном фото видно, что на капоте и крыше машины брошены мешки с мусором.

«Люди не надо парковаться на помойке», — написал автор записи в социальной сети «ВКонтакте».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, какая погода ждет петербуржцев в последний выходной уходящего года.

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Припаркованную иномарку на Просвещения забросали мусором
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