Припаркованную иномарку на Просвещения забросали мусором

В Петербурге около дома №87 на проспекте Просвещения неизвестный припарковал легковой автомобиль на помойке. По словам очевидцев, расплата не заставила себя долго ждать – иномарку забросали мусором.

Соответствующую запись опубликовали в группе «Неизданное ДТП и ЧП Санкт-Петербург» сегодня утром, 29 декабря. На опубликованном фото видно, что на капоте и крыше машины брошены мешки с мусором.

«Люди не надо парковаться на помойке», — написал автор записи в социальной сети «ВКонтакте».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, какая погода ждет петербуржцев в последний выходной уходящего года.