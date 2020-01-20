Мужчина ударил ножом сотрудника отеля в Выборге

В Выборгском районе Ленинградской области задержали посетителя ресторана. Он ударил ножом сотрудника отеля на набережной 40-летия ВЛКСМ.

Вечером 19 января в отеле сработала тревожная кнопка. Как оказалось, один из посетителей гостиничного ресторана напал на сотрудника, сообщает пресс-служба Управления вневедомственной охраны Росгвардии по Петербургу и Ленинградской области.

Между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого посетитель ударил работника отеля ножом в область живота. Сведения о его состоянии не поступали.

Посетитель был задержан росгвардейцами и передан сотрудника патрульно-постовой службы полиции. Возбуждено уголовное дело по статье «хулиганство».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на проспекте Стачек мужчина три раза ударил ножом прохожего, который сделал ему замечание. Незнакомец упрекнул его за потушенную о припаркованную машину сигарету.