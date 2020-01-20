Каршеринг «Яндекс.Драйва» застряла около озера в сквере Димитрова

Каршеринг &#171;Яндекс.Драйва&#187; застряла около озера в сквере Димитрова
Застрявший каршеринг пытаются вытащить из озера. Фото: vk.com/spb_today

Петербуржцы удивились необычной ситуации, которая произошла с автомобилем каршерингового сервиса «Яндекс.Драйв» во Фрунзенском районе Петербурга.

На улице Димитрова водитель решил проехать напрямую через одноименный сквер, однако застрял в заболоченной местности около озера, рассказали очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в соцсети «ВКонтакте».

Судя по опубликованной местными жителями фотографии, водителю каршеринга поспешил на помощь другой автомобиль — он пытается вытащить его с помощью троса.

Пользователи в комментариях теряются в догадках, с какой целью шофер решил поехать через сквер. Некоторые предлагают идеи о рыбалке, шашлыках или крещенских купаниях.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пьяные хулиганы сломали дверь Дома детского творчества на Фонтанке.

дтп каршеринг новости спб сквер димитрова
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Маршрутки исчезнут с улиц Петербурга уже в июле
Мужчину осудили за убийство ножницами у станции «Лигово»
Электробусы за 2019 год перевезли 22 млн пассажиров
Глава Чувашии, призывавший «мочить» журналистов и блогеров, извинился
Угонщик велосипедов с пистолетом отделался «условкой» в Петербурге
Путин исполнил мечту 11-летнего крымчанина
Окровавленного мужчину из Всеволожска нашла его жена во время прогулки с собакой
Петербуржца подозревают в вербовке людей в ИГ