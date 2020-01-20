Каршеринг «Яндекс.Драйва» застряла около озера в сквере Димитрова

Петербуржцы удивились необычной ситуации, которая произошла с автомобилем каршерингового сервиса «Яндекс.Драйв» во Фрунзенском районе Петербурга.

На улице Димитрова водитель решил проехать напрямую через одноименный сквер, однако застрял в заболоченной местности около озера, рассказали очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в соцсети «ВКонтакте».

Судя по опубликованной местными жителями фотографии, водителю каршеринга поспешил на помощь другой автомобиль — он пытается вытащить его с помощью троса.

Пользователи в комментариях теряются в догадках, с какой целью шофер решил поехать через сквер. Некоторые предлагают идеи о рыбалке, шашлыках или крещенских купаниях.

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