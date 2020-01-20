Петербуржца подозревают в вербовке людей в ИГ

В Петербурге задержали подозреваемого в содействии террористам. Фото: pixabay.com

В Петербурге задержали подозреваемого в содействии террористам. Фото: pixabay.com

В Петербурге задержали 32-летнего мужчину. Его подозревают в содействии террористической деятельности.

Как полагает следствие, мужчина одобрял и поощрял деятельность запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». Ему удалось завербовать двух граждан Таджикистана 1990 года рождения, сообщает Главное следственное управление СК РФ по Петербургу.

Не позднее ноября 2015 года мужчина посредством уговоров, убеждений и иных форм психологического воздействия склонил их к поездке в Сирию для участия в боевых действиях на стороне ИГ.

Подозреваемый задержан при силовой поддержке сотрудников Росгвардии. Возбуждено уголовное дело по статье «содействие террористической деятельности». Решается вопрос об аресте и предъявлении обвинения. Расследование продолжается.

«Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014. Её деятельность запрещена.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что второй западный окружной военный суд вынес приговор по делу о подготовке подрыва «Сапсана» в 2017 году. Виновными признаны сторонники запрещенной в России террористической организации «Исламское государство».