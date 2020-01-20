Путин исполнил мечту 11-летнего крымчанина

Мальчик хотел попасть на Балтийской завод, чтобы увидеть ледоколы.

Об этом стало известно сегодня, 20 января. Обо всем сообщается на официальном сайт Балтийского завода. Президент России Владимир Путин исполнил мечту 11-летнего мальчика, который принял участие в ежегодной акции «Елка желаний». Ребенок написал, что хочет посмотреть на известные ледоколы.

Глава страны распорядился, чтобы мальчика привезли в Санкт-Петербург вместе с мамой. Им устроили экскурсию по Балтийскому заводу, где показали модели ледоколов, документальный фильм и познакомили с директором завода Алексеем Кадиловым. После мальчику разрешили увидеть легендарный ледокол «Артика» и даже сесть в штурманское кресло.

Судя по всему, школьник остался доволен.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Беглов осчастливил трех участников акции «Елка желаний». Губернатор встретился с юными петербуржцами и вручил подарки в преддверии Нового года.