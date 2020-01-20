Петербурженку, которая чуть не выбросила в окно свою дочь, останется в психбольнице

Суд принял решение поместить горожанку в психиатрический стационар.

Об этом стало известно сегодня, 20 января. Обо всем сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Невский районный суд удовлетворил ходатайство в отношении Екатерины Воробьевой, которую решили оставить в психиатрическом стационаре для производства судебно-медицинской экспертизы. Слушание проходило в закрытом режиме.

Напоминаем, что все случилось в середине декабря 2019 года. По предварительным данным, петербурженка по непонятной причине начала выбрасывать вещи с пятого этажа, а затем грозилась выбросить и малышку. К счастью, сотрудники правоохранительных органов вовремя прибыли на место и остановили женщину.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что историка Соколова перевели из Центра психиатрии в СИЗО. По словам его адвоката Александра Почуева, результаты психиатрической экспертизы находятся на завершающей стадии.