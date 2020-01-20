На КАД на место аварии приехала скорая

Свидетели не понимают, как сильно пострадали участники ДТП.

Об этом стало известно сегодня вечером, 20 января. Обо всем сообщают очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Авария случилась на КАД на выезде с Мурманского шоссе. На место приехали сотрудники МЧС и карета скорой помощи. Свидетели написали, что непонятно, есть ли травмированные люди.

Скорее всего, движение на участке дороги затрудненно. Автомобилистам советуют объезжать его, чтобы не образовалась пробка.

«Там труп мужчины лежит в ломанной позе посреди правой полосы», — пишет один из комментаторов. Пока что информацию не подтвердили.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что мигранта посадят в тюрьму за попытку угона машины ГИБДД вместе с правоохранителем. Турсунов признал свою вину и получил девять месяцев исправительной колонии общего режима.