ККИ выселил из исторического здания на Фонтанке джаз-бар «Дом 7»

ККИ выселил из исторического здания на Фонтанке джаз-бар &#171;Дом 7&#187;
Фото: пресс-служба ККИ

Комитет по контролю за имуществом Петербурга (ККИ) прекратил деятельность заведения «Дом 7» по адресу набережная реки Фонтанки, д.51-53, лит. А.

Об этом в понедельник, 20 января, сообщили в пресс-службе ведомства. По данному адресу располагается дом, являющийся объектом культурного наследия «Дом Лыткиных (Дирекции императорских театров)». Осматривая помещение, сотрудники ККИ заметили, что помещение на цокольном этаже незаконно эксплуатируется.

Выяснилось, что владельцы джаз-бара сделали в подвале перепланировку, убрав перегородки и сантехнику и добавив дополнительные проходы. Представители комитета уведомили хозяев заведения о необходимости освободить помещение, однако требование проигнорировали.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что зал ожидания в сестрорецком вокзале закрывают на ремонт.

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