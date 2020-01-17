Зал ожидания вокзала в Сестрорецке закроют на реконструкцию

Она продлится до третьего квартала 2021 года.
Об этом стало известно сегодня, 17 января. Обо всем сообщает Центральная дирекция Октябрьской железной дороги. Реконструкцию ожидает зал ожидания вокзала в Сестрорецке. Она начнется 31 января и продлится до третьего квартала 2021 года. Теперь кассу вокзала разместят в оборудованном модуле, который можно найти у вокзала – он появится 20 января.
Напоминаем, что вокзал в Сестрорецке открыли в 1899 году. Он знаменит тем, что о нем однажды писал Александр Блок, который в 1907 году упомянул вокзал в письме своей жене.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что здание дома молодежи «Форпост» реконструируют за 360 миллионов. Дом молодежи в прошлом был известен как ДК «Первомайский» и был построен в 1907-1908 годах. Здание использовалось в качестве богадельни общины церкви святого Сампсония.