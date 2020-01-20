Айза раскритиковала Алену Водонаеву за резкое высказывание о маткапитале

Подписчики поддерживают Айза, однако видят зерно разума и в высказывании Водонаевой. Фото: Instagram @aizalovesam

Подписчики поддерживают Айза, однако видят зерно разума и в высказывании Водонаевой. Фото: Instagram @aizalovesam

Айза Анохина, экс-супруга рэпера Алексея Долматова, вступающего под псевдонимом Гуф, раскритиковала высказывание своей бывшей подруги Алёны Водонаевой о материнском капитале за первого ребенка.

Отметим, что, по мнению бывшей звезды «Дома-2», выплата маткапитала за рождение первого ребенка приведет к ухудшению положения россиян, поскольку «россияне, которым вечно не хватает на бутылку водки, начнут рожать ради миллиона». Высказывание светской львицы стало настолько резонансным, что Водонаеву даже пригласили в ток-шоу «60 минут».

Айза живо отреагировала на выступление экс-подруги, опубликовав в своем Instagram внушительный, полный негодования пост. В тексте Анохина утверждает, что люди рожают детей не ради денег и что финансовое положение населения не связано с уровнем рождаемости.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Водонаева объяснилась за свои слова о российском «быдле» и ненужности материального капитала.