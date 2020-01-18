Водонаева объяснилась за слова о «быдле» и материнском капитале

Она объяснила, кого считает быдлом.

Об этом стало известно сегодня, 18 января. Свои слова телеведущая и модель Алена Водонаева разъяснила в Instagram-аккаунте. Она написала, что быдлом считает людей, которые ничем не занимаются, а только пьют и ленятся. Водонаева уверена, что все понимают, о ком она говорит, и что за 20 лет проблему решить не удалось.

Телеведущая отметила, что не ожидала критики от общества, потому что она ничего такого не сказала. Также Водонаева рассказала, как россияне пытаются обналичивать материнский капитал. Она убеждена, что рожать ради денег готовы только те, кому не хватает на бутылку водки.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что материнский капитал будут выплачивать на первого ребенка. Путин заявил, что программу поддержки семей продлили как минимум до 2026 года.