Нейросеть научилась идентифицировать личность по танцу

Исследователям из Финляндии удалось научить искусственный интеллект распознавать человека по танцевальным движениям.

Ученым удалось выяснить, что алгоритм способен идентифицировать личность по движениям во время свободного танца с точностью до 94%. При этом неважно, какой вид движений выберет человек, жанр песни по танцу нейросеть распознать не смогла. О выводах финских специалистов сообщает научное издание Journal of New Music Research.

Для эксперимента исследователи привлекли 73 человека, танцевавших под 16 различных песен восьми музыкальных жанров. Первоначально ученые хотели определить жанр песни по движениям человека, однако выяснилось, что с этим алгоритм справляется лишь на 30%, а вот участников эксперимента удалось распознать с точностью до 94.

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