«Газпром» продолжит благоустраивать улицы Центрального и Петроградского районов

Администрация Петербурга продолжит сотрудничество с российским транснациональным энергетическим холдингом.

В понедельник, 20 января, в пресс-службе городского правительства сообщили, что в 2020 году улицы Центрального и Петроградского районов Северной столицы будут благоустроены на средства, выделенные ПАО «Газпром». Сегодня губернатор Петербурга Александр Беглов провел рабочую встречу, посвященную этому вопросу, с главой компании, Алексеем Миллером.

Помимо ремонта дорог, «Газпром» продолжит работу, связанную с дальнейшим повышением надежности систем газоснабжения и газораспределения в южной части города на Неве. Также, Петербург и предприятие будут развивать использование экологичного топлива.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru cообщала, что «Газпром» обещал создать дендрарий и зимний сад на территории Парка 300-летия, однако вместо этого хочет разместить на выделенной городом территории спорткомплекс, отель и парковку.