ДТП с Kia и Hyundai стало причиной утренней пробки на Стачек

ДТП на Стачек. Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

ДТП на Стачек. Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Утром 21 января на проспекте Стачек в Кировском районе произошло ДТП с участием легковых автомобилей Kia Rio и Hyundai Solaris.

По словам очевидцев, Kia подбил Hyundai недалеко от трамвайного парка № 8.Об этом сообщается в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».

Согласно сервису «Яндекс.Карты», на проспекте Стачек перед поворотом на Трамвайный проспект образовалась пробка. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Ленинградской области вечером, 20 января, случилось дорожно-транспортное происшествие. Все произошло на автодороге «Торфяное – Коргузи – Сабры – АБЗ» в Гатчинском районе.