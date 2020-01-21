Иран признал, что сбил украинский Boeing двумя ракетами

Организация гражданской авиации Ирана опубликовала второй предварительный отчет, согласно которому Boeing был сбит двумя ракетами.

Документ опубликован на сайте иранского ведомства.

В отчете говорится, что ракеты класса «земля-воздух» меньшей дальности были выпущены из зенитного ракетного комплекса «Тор-М1» с северного направления.

После попадания ракет лайнер начал стремительно терять высоту, пролетел над жилым районом, после чего столкнулся с «препятствием» в парке развлечений. Затем самолет пересек футбольное поле, полностью разрушился и загорелся.

Самолет вылетел из Тегерана в 6.12 по местному времени, связь с Boeing была потеряна, когда он находился на высоте около 2,5 км. Лайнер исчез с экранов вторичного наблюдения в 6.15 и первичного наблюдения в 6.18.

Рано утром 8 января украинский самолет Boeing 737, летевший из Тегерана в Киев, рухнул у тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни. Спустя две минуты после взлета диспетчеры потеряли связь. На борту самолета находились 176 человек. При крушении самолета все члены экипажа и пассажиры погибли. На борту находились граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана.

Иранские военные 11 января заявили, что украинский самолет был сбит случайно. В заявлении генерального штаба вооруженных сил Ирана сообщили, что самолет был сбит из-за того, что пролетал рядом с важным военным объектом. В официальном заявлении говорится, что это произошло в «условиях повышенной боевой готовности». Повышенная боевая готовность была связана с возможным ответом США на ракетные удары по американским базам в Ираке.

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