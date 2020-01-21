Массовое ДТП спровоцировало многокилометровую пробку на КАД

В Петербурге на КАД образовалась внушительная пробка из-за массового ДТП.

По предварительной информации, ДТП произошло на внутреннем кольце трассы перед съездом на Софийскую улицу. Там столкнулись не менее пяти автомобилей и заняли два левых ряда.

«Замес из 4-х машин на внутренней стороне КАД волевом ряду перед съездом на Софийскую. Пробка от Мурманского шоссе», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».

На место ДТП прибыли сотрудники ГИБДД. Информации о пострадавших не поступало. Затор превышает 5 километров.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что ДТП, участником которого стал автомобиль «Яндекс-Такси», произошло вечером 19 января. По данным отдела пропаганды ГИБДД России по Петербургу и Ленобласти, водители получили легкий вред здоровью.