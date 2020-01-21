С исторической решетки Александровского парка пропали боевые топоры

В Адмиралтейском районе Петербурга историческая решетка у Александровского парка обветшала и лишилась нескольких элементов. Столбцы, на которых прежде находились боевые топоры, превратились в мусорные урны.

На исторической ограде пропало несколько боевых топоров. Без них полые столбцы стали импровизированными урнами. Прохожие бросают туда окурки, пакеты и упаковки от снеков.

Ограда является частью объекта культурного наследия регионального значения «Фонарные столбы с решеткой». Расположена она вдоль Кронверской набережной у Александровского парка.

Под данным «Канонера», у решеток нет балансодержателя, потому восстанавливать их некому. Сейчас в городе стартовал сбор бумаг для учета «бесхозяйного» имущества. Объявить конкурс на ремонт решетки станет возможно, когда она получит хозяина. Случится это не ранее 2021 года.

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