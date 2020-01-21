На проспекте Славы машины собрались в «паровозик»

Утром 21 января на проспекте Славы произошло массовое ДТП с участием семи машин.
По словам очевидцев, водители не смогли поделить проезжую часть на пересечении с Будапештской улицей.
«Д-дистанция. Гусеничка из 7 машин собрался на проспекте Славы, где пересечение с Будапештской в сторону Московской», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».
Информации о пострадавших не поступало. По предварительной информации, ДТП произошло из-за несоблюдения дистанции.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге на проспекте Науки произошло массовое ДТП. Машины собрались в паровозик перед пешеходным переходом.