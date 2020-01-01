Трое собрали паровозик на проспекте Науки

Трое собрали паровозик на проспекте Науки
Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today

В Петербурге на проспекте Науки произошло массовое ДТП. Машины собрались в паровозик перед пешеходным переходом.

Все случилось в среду поздним вечером, 1 января, возле гипермаркета О’КЕЙ. На опубликованных фотографиях в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» видно, что больше всего досталось среднему автомобилю – машину зажали с двух сторон.

В комментариях к записи пользователи напомнили водителям о соблюдении дистанции и скоростного режима.

Сведения о возможных пострадавших не приводятся.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о ДТП с пешеходом. Пассажирский транспорт сбил пожилую женщину, переходившую проезжую часть по «зебре».

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