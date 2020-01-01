Автобус сбил женщину на Московском проспекте, переходившую по «зебре»

В Московском районе Петербурга автобус сбил пожилую женщину. В результате наезда жительницу госпитализировали.

Все произошло в среду, 1 января, возле дома №128 на Московском проспекте. 59-летняя женщина находилась в зоне регулируемого пешеходного перехода, когда ее сбил автобус МАЗ. Транспортным средством управлял 63-летний мужчина.

Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД МВД РФ по городу и области, врачи оценили состояние пострадавшей как тяжелое.

По факту случившегося проводится проверка.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о смертельной аварии с участием легковушки и мотоцикла. В результате столкновения погиб мотоциклист.