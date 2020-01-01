На Народного Ополчения мотоциклист влетел Mitsubishi и погиб, его пассажира госпитализировали

На Народного Ополчения мотоциклист влетел Mitsubishi и погиб, его пассажира госпитализировали
Мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В Кировском районе Северной столицы произошло смертельное ДТП с участием мотоцикла. Водитель двухколесного транспорта скончался на месте происшествия.

Трагическая авария случилась в среду, 1 января, возле дома 40 на проспекте Народного Ополчения. Около 21:00 41-летний мотоциклист столкнулся с легковушкой марки Mitsubishi.

Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД МВД РФ по городу и области, от полученных повреждений водитель мотоцикла погиб, а его 48-летний пассажир в тяжелом состоянии госпитализирован. Оба мужчины были без мотошлема.

По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о ДТП с пешеходами. Иномарка сбила трех людей, переходивших проезжую часть по «зебре».

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