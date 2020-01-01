На Октябрьской набережной Hyundai сбил трех пешеходов на «зебре», двоих увезли в реанимацию

В Невском районе Петербурга водитель иномарки сбил сразу трех пешеходов на «зебре». Двое были госпитализированы в тяжелом состоянии.

Все произошло сегодня, 1 января, около 19:45 возле дома 60 по Октябрьской набережной. Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД МВД России по городу и области, 26-летний водитель, управляя Hyundai Solaris, двигался в сторону улицы Крыленко от Народной. На нерегулируемом пешеходном переходе он наехал на трех человек.

Одна из пострадавших отказалась от помощи врачей и покинула место ДТП, оставшиеся двое — мужчина и женщина на вид 40-45 лет, были госпитализированы.

По факту произошедшего ведется проверка.

Кадры с места происшествия появились в группе «Дорожный инспектор» соцсети «ВКонтакте».

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