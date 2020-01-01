Водитель Жигули поехал на «красный» и устроил погром на Луначарского

Водитель Жигули поехал на &#171;красный&#187; и устроил погром на Луначарского
Жигули. Фото: vk.com/spb_today

В Петербурге на пересечении проспекта Луначарского и проспекта Художников произошло ДТП с участием Жигули.

Все произошло сегодня вечером, 1 января. Водитель красной легковушки нарушил правила, в результате чего зацепил другого участника движения и снес светофор.

«Жигули выехали на красный», — написал автор записи в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте».

Все, кто находились в легковушке, учинив разгром на участке, покинули место ДТП. Разбитый транспорт они бросили посреди дороги.

К месту происшествия прибыли спасатели.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о госпитализации подростка с Богатырского проспекта. Его сбил таксист.

дтп жигули проспект луначарского
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Водитель Жигули поехал на «красный» и устроил погром на Луначарского
Москвич выиграл в лотерею миллиард и побил рекорд
Спасатели потушили полыхающий частный дом во Всеволожском районе
На Богатырском проспекте таксист сбил подростка на пешеходном. Мальчика ...
В России с 1 января пенсии выросли на 6,6%
Житель Гатчины погиб в новогоднюю ночь, упав пьяным в лестничный пролет
Петербуржец погиб за 20 минут до Нового года в своей квартире
В Ленобласти подростка в коме подбросили в больницу