Водитель Жигули поехал на «красный» и устроил погром на Луначарского

В Петербурге на пересечении проспекта Луначарского и проспекта Художников произошло ДТП с участием Жигули.

Все произошло сегодня вечером, 1 января. Водитель красной легковушки нарушил правила, в результате чего зацепил другого участника движения и снес светофор.

«Жигули выехали на красный», — написал автор записи в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте».

Все, кто находились в легковушке, учинив разгром на участке, покинули место ДТП. Разбитый транспорт они бросили посреди дороги.

К месту происшествия прибыли спасатели.

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