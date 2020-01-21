«Яндекс. Драйв» подтолкнул попутчика на перекрёстке проспекта Народного Ополчения и Лёни Голикова

«Яндекс. Драйв» подтолкнул попутчика на перекрёстке проспекта Народного Ополчения и Лёни Голикова
ДТП с участием каршеринга. Фото vk.com/spb_today

Утром 21 января на перекрёстке проспекта Народного Ополчения и Лёни Голикова произошло ДТП с участием каршеринга.

«ЯндексДрайв догнал и немного подтолкнул попутчика на перекрёстке проспекта Народного Ополчения и Лёни Голикова», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».

В результате ДТП никто не пострадал, но образовался затор и в без того оживленном месте.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что ДТП, участником которого стал автомобиль «Яндекс-Такси», произошло вечером 19 января. По данным отдела пропаганды ГИБДД России по Петербургу и Ленобласти, водители получили легкий вред здоровью.

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