Задержаны подозреваемые в хищении ящика с пожертвованиями из медцентра в Сосновом Бору

Задержаны подозреваемые в хищении ящика с пожертвованиями из медцентра в Сосновом Бору
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж). Фото: Pixabay

В Сосновом Бору сотрудники полиции задержали двух молодых людей, подозреваемых в хищении ящика с деньгами для пожертвований из медцентра.

Ими оказались двое неработающих местных жителей, 18 и 17 лет, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Оба ранее судимы за имущественные преступления.

Инцидент произошел вечером 16 января на проспекте Героев в городе Сосновый Бор. По предварительной информации, злоумышленники уверенно зашли в помещение медцентра на улице Молодёжной и унесли с собой ящик для пожертвований.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж).

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что неизвестный злоумышленник пробрался в частный дом во Всеволожском районе Ленобласти и украл оттуда почти миллион рублей. Владельцев дома оказался предприниматель.

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