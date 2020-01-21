Убитая током петербурженка выгуливала собаку

Убитая током петербурженка выгуливала собаку
Рядом с телом нашли оголенные провода. Фото: pixabay.com

В Петербурге допрашивают свидетелей смерти 24-летней девушки на проспекте Обуховской Обороны. По предварительным данным, её ударило током.

Стало известно, что девушка утром 20 января вышла на прогулку с собакой. Некоторое время спустя её нашли мертвой во дворе у одного из домов по проспекту Обуховской Обороны. Рядом обнаружен оборванный провод, идущий от фонарного столба.

«По предварительным данным причиной смерти является поражение электрическим током», — сообщили в Главном следственном управлении СК РФ по Петербургу.

Возбуждено уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека». Свидетелей и очевидцев допрашивают, проведен осмотр места происшествия.

Следователи назначают экспертизы и изымают техническую документацию. Расследование продолжается.

Ранее в СПб ГБУ «Ленсвет» сообщили, что обрыв проводов мог произойти из-за сильной ветровой нагрузки.

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