Убившие девушку током электропровода на Обуховской Обороны могли оборваться из-за сильного ветра

Рядом с телом нашли оголенные провода. Фото: pixabay.com

Рядом с телом нашли оголенные провода. Фото: pixabay.com

Названы предварительные причины трагедии, которая произошла на проспекте Обуховской Обороны.

Напомним, утром 20 января 24-летняя девушка была найдена мертвой. Тело обнаружили у дома 269/2 по проспекту Обуховской Обороны. Погибшую обнаружила подруга, которая вызвала полицию. Рядом с погибшей лежали оголенные провода. Криминалисты обнаружили на теле следы поражения электрическим током. Тело направлено в морг.

По предварительной информации, обрыв сети произошел либо из-за сильной ветровой нагрузки, либо под воздействием внешних факторов, сообщили в пресс-службе СПб ГБУ «Ленсвет». На место происшествия выезжали специалисты «Ленсвета».

Возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 238 УК РФ «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

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