Убившие девушку током электропровода на Обуховской Обороны могли оборваться из-за сильного ветра

Убившие девушку током электропровода на Обуховской Обороны могли оборваться из-за сильного ветра
Рядом с телом нашли оголенные провода. Фото: pixabay.com

Названы предварительные причины трагедии, которая произошла на проспекте Обуховской Обороны.

Напомним, утром 20 января 24-летняя девушка была найдена мертвой. Тело обнаружили у дома 269/2 по проспекту Обуховской Обороны. Погибшую обнаружила подруга, которая вызвала полицию. Рядом с погибшей лежали оголенные провода. Криминалисты обнаружили на теле следы поражения электрическим током. Тело направлено в морг.

По предварительной информации, обрыв сети произошел либо из-за сильной ветровой нагрузки, либо под воздействием внешних факторов, сообщили в пресс-службе СПб ГБУ «Ленсвет». На место происшествия выезжали специалисты «Ленсвета».

Возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 238 УК РФ «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Волхове в квартире одного из домов по улице Юрия Гагарина нашли тело 65-летней пенсионерки. На шее её обнаружена резанная рана.

ленсвет ток электропровода
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
У станции «Пионерская» построят торговый комплекс за 7,3 миллиарда
В Пулково продают иконы с изображением Путина
Убитая током петербурженка выгуливала собаку
Задержаны подозреваемые в хищении ящика с пожертвованиями из медцентра в ...
В Петербурге стало на 90 тысяч меньше трудоспособных граждан
«Яндекс. Драйв» подтолкнул попутчика на перекрёстке проспекта Народного ...
Убившие девушку током электропровода на Обуховской Обороны могли оборваться ...
Беглов откроет памятник «Свеча памяти» в Иерусалиме